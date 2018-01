Champigny-sur-Marne : ce que l'on sait de l'agression extrêmement violente des deux policiers

Sur les vidéos qui circulaient ce lundi 1er janvier sur les réseaux sociaux, on peut voir une foule en mouvement d'individus qui se précipitent sur un véhicule retourné. On aperçoit ensuite plusieurs personnes s'acharnant dessus à coups de barres, ainsi qu'une femme en uniforme, à terre, encerclée, qui reçoit des coups de pieds sous les cris de la foule. Un policier se fera casser le nez, la gardienne de la paix, passée à tabac, souffre de commotions au visage.

Sur place, les renforts interviennent rapidement et les forces de police font "usage de tirs de grenades et de moyens de désencerclement", a indiqué la source proche du dossier à l'AFP. Au cours de l'intervention, plusieurs véhicules, dont deux véhicules des pompiers et de la sécurité civile, ont été dégradés. Les deux membres des forces de l'ordre agressés se sont respectivement vu prescrire dix et sept jours d'incapacité totale de travail (ITT). Tous deux sont sortis de l'hôpital et sont "extrêmement choqués".