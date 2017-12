Chamrousse : 150 skieurs ont été secourus après la panne de télécabines

150 skieurs ont été secourus dans la station de Chamrousse en Isère. Ils étaient bloqués dans des télécabines. L'opération de sauvetage a débuté vers 15h30 et s'est terminée un peu avant 17h30 sans incident. La panne a paralysé les 70 télécabines d'une dizaine de places.



