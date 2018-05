La Rochelle : quatre ados écroués pour la mort d’un sexagénaire

Les quatre garçons ont été mis en examen pour "vol avec violence ayant entraîné la mort, actes de torture et de barbarie, escroquerie à la carte bancaire, tentative d'escroquerie à la carte bancaire, et non-assistance à personne en danger". Ils ont été placés en détention provisoire, et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.





La jeune fille, qui selon les auditions assisté à la scène, a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger et tentative d'escroquerie. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé. Elle encourt cinq ans d'emprisonnement. Aucun des mineurs en cause n'avait "d'antécédent judiciaire grave", précise le parquet.