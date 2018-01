Incendie dans le Val-de-Marne : Jonathan, le jeune pompier blessé mercredi, est décédé

Michel Delpuech, préfet de Police, et Jean-Claude Gallet, Général, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris "expriment leur profonde tristesse face à ce drame qui touche la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et la préfecture de Police toute entière". Le préfet et le général "adressent à la famille et aux proches du Sergent leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur soutien le plus total. Ils s’associent à leur douleur ainsi qu’à celle de ses frères d’armes éprouvés par cette disparition".