Le détenu qui a agressé des surveillants à Vendin-le-Vieil inculpé à New York

Christian Ganczarski inculpé par la justice américaine ce mercredi. Les juges réclament son extradition par la France, où le cerveau des attentats de Djerba en 2002 est détenu et a agressé récemment trois surveillants. Incarcéré depuis 2003 et condamné en 2009 à 18 années de réclusion, Christian Ganczarski est en fin de peine en France mais cette demande d'extradition, qui lui a été notifiée il y a quelques jours, fait peser sur lui le risque d'un nouveau procès et d'une nouvelle période de détention.





Le 11 janvier, l'islamiste allemand a agressé des surveillants de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) à l'ouverture de sa cellule à l'aide d'une paire de ciseau et d'une lame de rasoir, blessant légèrement trois agents. L'attaque a provoqué un vaste mouvement de mobilisation des personnels pénitentiaires dans toute la France. Présenté à un juge d'instruction antiterroriste lundi, Christian Ganczarski avait été mis en examen pour "tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste". Sous le coup de poursuites, il pourrait faire l'objet d'une nouvelle condamnation en France, qui retarderait son extradition.