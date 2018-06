Les fossoyeurs récupéraient des dents en or dans les tombes pour les vendre à des bijoutiers

Ce n'est pas la première affaire du genre. Déjà en 2000, sept fossoyeurs avaient été condamnés par la cour d'appel de Montpellier à deux ans de prison, dont deux mois ferme, pour "violations de sépultures, vols et atteintes à l'intégrité des cadavres". Plus récemment, en 2013 quatre autres ont été mis en examen par un juge lyonnais pour avoir volé des bijoux et des dents en or sur des cadavres et récupéré des stèles pour les revendre.