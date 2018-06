Cannabis et CBD vendus dans des "coffee shops" parisiens : trois gérants mis en examen

"Une zone grise du droit qui doit être clarifiée". Ainsi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait défini le flou laissé entre le droit français et le droit européen au sujet du cannabidol (CBD), un cannabis légal, lors de la perquisition, mercredi matin, dans deux "coffee shops" parisiens. La police s’était rendue dans deux boutiques des IIe et XIe arrondissement vendant des produits à base de cannabis et résine de cannabis. Les deux lieux avaient été fermés et les produits emportés pour analyse.





Vendredi, le procureur de la République a annoncé que deux enquêtes préliminaires étaient ouvertes à l’encontre du commerce situé au 140 rue Amelot (Paris 11e) ainsi que pour celui du 77 rue d’Aboukir (Paris 2e) pour " importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants" ainsi que "provocation à l’usage de stupéfiants".