Collision mortelle à Millas : "pas de lien" pour l'instant entre les médicaments pris par la conductrice et l'accident

Samedi, l'avocate de trois des six familles endeuillées par l'accident survenu le 14 décembre, Me Jehanne Collard, avait évoqué "au conditionnel", le fait que la conductrice ait pu être "sous l'emprise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques".





Contactée par LCI ce mardi, Me Collard précise que "ce sont des sources proches de l'enquête qui ont informé les familles sur cette prise de médicaments". "Elles m'ont fait part de cet élément que j'ai relayée au conditionnel et qui a été confirmé ce jour par le parquet, ajoute l'avocate qui insiste sur le fait que "cela ne fait pas de cette conductrice une coupable". Les familles que défend Me Collard devaient se constituer partie civile mardi, ce qui leur donnera accès à l'enquête.