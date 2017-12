Collision mortelle sur l'A6 : une collecte lancée sur Internet pour aider la famille décimée

Pour leur venir en aide, un ami de la famille, Lège, a lancé une cagnotte sur Internet. Il y raconte son amitié avec Gaëtan, né autour de leur passion commune pour le poker, dans un texte très touchant : "Lors de nos déplacements, le soir avant de se coucher il ne manquait jamais de passer un coup de fil à ses enfants avec lesquels il était fusionnel et son épouse qu’il chérissait et avec qui il était en osmose, il leur racontait sa journée et communiquait avec tendresse comme si je n’étais pas présent, ce qui est la marque de son caractère naturel et entier ! ", raconte-t-il. Il se souvient également de son esprit "compétiteur", de "sa franchise" et de sa gourmandise. "Il avait toujours pleins de sucreries, c’est d’ailleurs par sa faute si j’ai un embonpoint dont il se moquait allègrement !", confie-t-il.





Relayée par France Bleu Azur, la collecte a déjà permis de rassembler près de 10.000 euros.