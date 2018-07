Colombie : un cartel offre 60.000 euros pour la tête d'un chien renifleur

Pour se débarrasser de ce chien renifleur trop talentueux, le Gang Urabeños offre 200 millions de pesos colombiens (environ 59.000 euros). Egalement appelé El Clan del Golfo, ce cartel est le plus puissant du pays. Basé dans la région d’Uraba, son réseau s’étend à travers tout le continent. L’ordre d’exécution du canidé serait d’ailleurs venu directement du chef Otoniel, l’un des hommes les plus recherchés du pays. Et pour cause, Sombra a découvert pour 10 tonnes de cocaïne appartenant au gang.