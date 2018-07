Explosifs, cutter, déguisement ou hélicoptère : en matière d’évasion, les détenus débordent d'imagination

Le 27 novembre 2013, Stéphane Goetz, 27 ans, condamné pour meurtre ayant fait appel, profite d’une extraction médicale au CHU de Nantes pour s’évader. Le détenu devait y faire des radios, après une blessure à la cheville. Dans l’attelle, il a caché une lame de cutter. Il a aussi dissimulé sur lui une languette de canette qui lui permet de se défaire de ses menottes. Il attaque à coups de cutter les trois agents qui l’escortent, et les blessent aux mains et aux cuisses, alors qu'ils tentent de le retenir de toutes leurs forces. Un scooter arrive, embarque l’évadé. Il s’enfuit aux Pays-Bas, et ne sera repéré que 10 mois plus tard par la brigade des fugitifs, et repris en septembre 2014.