Comment arrêter un serial killer ? On a posé la question à celle qui a traqué Guy Georges

LCI : Pouvez-vous revenir sur les dossiers de tueurs en série sur lesquels vous avez travaillé ?

Martine Monteil : Ma première affaire de tueur en série alors que j’étais commissaire stagiaire a été celle de "l’étrangleur des parkings" à la fin des années 70 dans le 10e arrondissement de Paris. Cet homme suivait les femmes quand celles-ci rentraient dans leur parking. Ensuite, il les menaçait, puis, sous la contrainte, il les violait, avant de les étrangler et de voler quelques bricoles.





Ma deuxième affaire de tueurs en série a été celle de Mamadou Traoré, surnommé le "tueur aux mains nues". Ce criminel multirécidiviste a agressé six femmes dont deux mortellement en 1996. Il les tapait et les défigurait. Deux d’entre elles ont été violées. On a réussi à avoir de l’ADN sur deux scènes de crime, dont un crachat sur un ascenseur du 13e arrondissement. Puis, un jour nous avons eu une affaire qui n’avait rien à voir du côté de Neuilly. La plupart des victimes de Mamadou Traoré étaient jeunes et jolies. Là, nous nous sommes retrouvés sur l’affaire d’une femme beaucoup plus âgée et qui était défigurée. Le modus operandi était le même apparemment, mais le profil de la victime était très différent. On a tout de suite écarté Traoré qui sévissait à Paris vers les 13e et 12e. C’est l’ADN retrouvé sur une bouteille de Coca-Cola près de la scène de crime qui a permis de faire le rapprochement avec les autres affaires.





Enfin, il y a l’affaire Guy Georges. Dès la deuxième victime, les enquêteurs se sont inquiétés. Ils trouvaient qu’il y avait des similitudes dans l’exécution criminelle : le deuxième corps présentait des traces identiques à celui du premier. Pour preuve, ont été présentées aux jurés deux photos de victimes presque identiques, et que l'on aurait même pu superposer tant les ressemblances étaient flagrantes: les corps étaient positionnés sur le lit de la même façon, avec les mêmes blessures –gorge tranchée, corps vrillé… -. Pour celui qui deviendra le tueur de l’est parisien, il n’y avait qu’à regarder le cadavre, on savait que c’était lui. C’est une mécanique criminelle, les actes sont présentés de même façon.