Convoi de fonds braqué en Suisse : la fille du convoyeur lui aurait demandé de ne pas donner l'alarme

Selon les informations du Parisien, la jeune femme prise en otage aurait dit aux enquêteurs ne pas s’être méfiée de l’arrivée des malfaiteurs à son domicile, déguisés en plombiers, ayant pris rendez-vous avec un plombier quelques jours plus tôt "pour des histoires de syndic". Le faux plombier se serait alors rendu chez la victime à visage découvert avant qu’un complice cagoulé n’intervienne pour ligoter et emmener la fille du convoyeur.





Pour le moment, l’enquête est au point mort et aucune interpellation n’a été effectuée alors que la jeune femme et les deux convoyeurs ont été entendus par la police française et suisse. Toutes les hypothèses sont envisagées par les enquêteurs qui vont également étudier de près les relevés téléphoniques du père et de sa fille ainsi que les vidéos de surveillance pour y voir plus clair.