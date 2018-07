Coupe du monde : accidents mortels et incidents en marge de la fête

Autour du Vieux-Port et de la fan zone de Marseille, de "nombreux jets de projectiles" ont visé les forces de l’ordre, dont deux éléments ont été blessés. A Strasbourg et Rouen, des petits affrontements ont eu lieu entre délinquants et policiers, donnant lieu à plusieurs interpellations. Des bagarres ont aussi éclatées à Ajaccio, entre des supporters français et des personnes affirmant soutenir la Croatie. Aucun blessé n’était à déplorer.