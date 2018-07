Policiers agressés devant leur fille de 3 ans : "Un dossier monté en épingle" pour l'avocate des suspects

"Ce dossier a été totalement monté en épingle", affirme l'avocate des deux agresseurs présumés, Louis Tort. "Il n’y a pas eu de guet-apens, mes clients n’ont pas vu qu’il y avait une petite fille, c’est une rencontre fortuite qui a tourné en bagarre. Mes clients reconnaissent l’altercation et des violences, qu’ils regrettent tous les deux".





Selon nos informations, un voisin serait intervenu et se serait interposé, mettant en fuite les deux individus. La policière, qui exerce à Aulnay-sous-Bois, a indiqué aux gendarmes avoir reconnu son agresseur et avoir eu affaire à lui dans le passé. Elle a ajouté qu'il l'avait déjà menacée. Le couple de policiers a ensuite été transporté à l'hôpital. Une ITT de 15 jours a été prescrite au policier et une ITT de moins de 4 jours à sa compagne.





Dans un tweet, le président de la République a apporté son "soutien" aux deux fonctionnaires et dénoncé "l'ignominie et la lâcheté des deux voyous". "Ils seront retrouvés et punis", a-t-il promis.