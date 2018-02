Course-poursuite entre un tracteur et les gendarmes

Cette course-poursuite entre un tracteur et des gendarmes pourrait être cocasse si elle n'impliquait pas un homme bipolaire qui a tenté de fuir ses infirmiers. Samedi matin, un habitant de Rougé, en Loire-Atlantique, a tenté de semer les autorités au volant de son engin agricole lancé à 30 ou 35 km/h sur les routes et les chemins de terre du nord de la Loire-Atlantique et du Nord de l'Ille-et-Vilaine, selon Ouest France qui rapporte les faits.