Crash d'hélicoptères de l'armée dans le Var : ce que l'on sait du drame qui a fait 5 morts

La voix grave, Florence Parly a déclaré lors de son déplacement au Luc qu'il s'agissait d"'une catastrophe". "J'ai tenu à me rendre dès aujourd'hui auprès des camarades des disparus pour leur exprimer ma compassion, pour être à leurs côtés et partager la très vive émotion qui les secoue. J'ai une pensée particulière pour les proches et les familles des disparus", dit-elle. "Je tiens à leur exprimer ma solidarité. Les familles et les proches savent qu'elles peuvent compter sur mon engagement dans la durée et pour les accompagner dans cette terrible épreuve", indique la ministre.