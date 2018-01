Créteil : après les croix gammées, un incendie "vraisemblablement criminel" dans une épicerie casher

"Je ne peux exprimer que mon indignation après cet acte qui est, c’est presque certain, criminel. Maintenant, l’enquête est en cours et il est difficile à cette heure d"en connaître les raisons, déclare Laurent Cathala, maire PS de Créteil, à LCI. Le centre, dont la gestion est privée, est accessible jour et nuit. Malheureusement, il n’y a pas de caméras de vidéosurveillance bien qu’il y ait souvent des problèmes de délinquance, du trafic de stupéfiants notamment. Les rondes de police ont été renforcées depuis le 3 janvier, mais à notre niveau nous ne pouvons guère faire plus.".





Joint par notre rédaction, Albert El Harrar, président de la communauté juive de Créteil, indique avoir été appelé par la police dès 5h ce vendredi. "La communauté est bouleversée et c’est normal. Cet acte criminel a été commis en cette période de commémoration. Ça remue beaucoup de choses et ça n’a rien de rassurant. Il faut trouver le ou les auteurs de ces faits. Il ne faut pas que ça aille crescendo", insiste-t-il.





Depuis la révélation des faits ce jour, de nombreuses personnalités politiques et organisations ont réagi à ce triste événement.