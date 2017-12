Dans une tribune, l'avocat des parents de Maëlys dénonce l'attitude du suspect Nordahl Lelandais

Ces derniers jours, l'étau se resserre autour de Nordahl Lelandais, mis en examen pour enlèvement et meurtre dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys le 27 août à Pont de Beauvoisin, dans l'Isère, et celle d'un militaire de 24 ans, Arthur Noyer, en avril dernier à Chambéry. Ce jeudi, l’avocat des parents de Maëlys Me Fabien Rajon intervient dans une tribune publiée par Le Parisien. Dans ce document, l'avocat condamne une "prise d'otage" de ses clients qui, en plus de devoir "subir l'enlèvement de leur fille" se retrouvent confrontés au silence du principal suspect, Nordahl Lelandais.





Ainsi, Me Fabien Rajon insiste dans la lettre ouverte sur le fait que "quelques ambiguités" doivent être levées par la défense, dont il est surpris qu'elle n'ait pas fait appel de sa détention provisoire voire demandé "une remise en liberté". Pour lui, deux scénarii peuvent expliquer cette réserve : "soit la défense est bel et bien convaincue de l’innocence du mis en examen et il est de son devoir de maintenir ses dénégations, soit la version du suspect lui semble effectivement intenable et il nous semble nécessaire de faire cesser l’attente imposée chaque jour à mes clients, quant au sort qui a été réservé à leur fille."