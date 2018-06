Dark web : une importante plateforme illégale démantelée

Les douanes ont démantelé cette semaine le forum "Black Hand" ("La main noire"), actif dans la partie de l'Internet non référencée par les moteurs de recherche. Cette plateforme illégale sur le "dark web" proposait à la vente de nombreux produits et services illicites (stupéfiants, armes, faux papiers...). Quatre personnes ont été mises en examen à Lille. Ils risquent dix ans d'emprisonnement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.