De nouvelles vidéos accablent Alexandre Benalla

De nouvelles vidéos accablant Alexandre Benalla ont été révélées ce vendredi 20 juillet. L'une d'entre elles, datant du 1er mai, montre ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron empoigner une jeune fille par le cou avant de la plaquer contre un mur et d'essayer de la déséquilibrer en balayant sa jambe. Une scène qui a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux.



