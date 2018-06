Décès de Naomi Musenga : le samu mis en cause, son directeur démissionne

Une procédure "pas conforme". Ce sont les premières conclusions rendues par l'Inspection générale des Affaires sociales, dans un rapport rendu ce mercredi. Dès après la publication du rapport, le directeur du Samu de Strasbourg a annoncé sa démission.





La procédure de régulation" générale établie par le Samu de Strasbourg n'était "pas conforme aux recommandations de bonnes pratiques et source de risque pour les patients", indique ainsi l'enquête menée par l'Igas. Les réponses "non adaptées de l'assistante de régulation médicale", qui n'avait pas pris l'appel de la jeune femme au sérieux, sont aussi mises en cause, car elles ont "conduit à un retard global de prise en charge de près de 2 h 20". Cependant, "seule une expertise clinique permettrait de mesurer la perte de chance" de survie "afférente à ce délai", indiquent-ils.