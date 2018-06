Décès suspect d'un nourrisson : les parents mis en examen

Après la mort de leur bébé dénutri, les parents ont été mis en examen pour "privation de soins et d'aliments, suivi de mort sur mineur de 15 ans par ascendants". Ils ont également été placés sous contrôle judiciaire. Parent de cinq autres enfants, le couple est adepte du bio et de la médecine douce.



