Délinquance en Ile-de-France : les violences du Nouvel an en légère hausse

Ainsi, du 75 jusqu'à la Seine-Saint-Denis en passant par les Hauts-de-Seine et l'Essonne, le "bilan du dispositif de sécurisation" de ce passage à 2018, repris par Le Figaro, a fait état de statistiques en légère augmentation. La police a ainsi relevé 213 interpellations (+ 11 par rapport à 2016), 168 gardes à vue (pas d'évolution), 163 véhicules incendiés (29 de plus qu'il y a un an), 25 jets de projectile dont 6 mortiers contre policiers, (il y en avait eu 8 dont 2 mortiers en 2016), et enfin de 3 policiers blessés (un de plus par rapport à 2016).





Autres faits notables répertoriés par Le Figaro : cette course-poursuite à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) entre les forces de l'ordre et une voiture avec 4 individus et "un chien d'attaque" à son bord, qui s'est conclu sur la découverte de 20 grammes de résine de cannabis, l'interpellation desdits individus et la mort du chien, abattu après s'être attaqué à la "main gantée" d'un policier. A Paris, les forces de l'ordre ont enregistré la plainte d'une serveuse agressée sexuellement dans le XIe arrondissement. Notons également l'arrestation, auprès des Champs-Elysées, d'un individu qui se dirigeait "en vociférant" vers un homme politique. Après contrôle, il s'est avéré que ce dernier était fiché S et membre de la "mouvance anarcho-autonome".