Des babouins s'échappent de leur enclos, le zoo de Vincennes évacué

Repérés dans le grand rocher qui surplombe le parc, ils ont rapidement été "en situation d'être capturés par des soigneurs", nous a-t-on indiqué. L'inquiétude que les primates sortent du parc, première préoccupation des policiers appelés sur place et des encadrants du zoo, a été rapidement écartée.





"Le plan de secours a immédiatement été déclenché selon les procédures prévues : alerte de la brigade des sapeurs-pompiers (BSPP), de la police nationale et de la préfecture, confinement des visiteurs et du personnel, mise en place de la procédure de capture animalière", a expliqué le zoo dans un communiqué diffusé dans l'après-midi, ajoutant, dans le même texte, que "les animaux n'ont jamais eu accès aux allées du parc, et n'ont jamais été en "contact avec le public".