La femme de ménage d’une crèche soupçonnée d'avoir empoisonné des bébés

Tout a commencé il y a plus d’un mois. Le 5 juin dernier, l’équipe de la crèche qui accueille les enfants du personnel de l'hôpital est alertée du comportement anormal d’un enfant de 16 mois. Alors qu’il vient de manger son goûter, il somnole et titube. Les médecins sont immédiatement appelés et l'enfant hospitalisé. Interrogé par l’AFP, la direction de l’hôpital fait alors savoir que le sang du bébé présente des traces de benzodiazépine, un anxiolytique. Deux semaines plus tard, l’histoire se répète. Un deuxième bébé, âgé de 9 mois seulement, présente les mêmes symptômes.