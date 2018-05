Descente d'un commando armé dans une cité de Marseille : le déroulé des faits

Un commando d’hommes cagoulés et armés de Kalachnikov qui tirent en l’air et terrorisent les habitants d'une cité de Marseille. C’est une véritable scène de guerre qui s’est déroulée lundi peu avant 17 heures et a été filmée par un témoin. Des images choc qui ont suscité de nombreuses réactions politiques.





Depuis, la police judiciaire chargée de l’enquête tente de retrouver les malfaiteurs en fuite. Olivier de Mazières, le Préfet de police des Bouches-du-Rhône, est revenu au cours d’une conférence de presse ce mardi sur le déroulé des faits qui ont duré "entre 4 et 5 minutes" et semblent "a priori" lié au trafic de drogue. Selon le préfet, le commando de "trois ou quatre véhicules" composé "entre cinq et dix individus" cagoulés ont fait irruption vers 16h50 dans la cité de la Busserine située dans les quartiers nord.