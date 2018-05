"Dieu merci, je l'ai sauvé" : Mamoudou, l'homme qui a sauvé l'enfant suspendu dans le vide, nous raconte son acte héroïque

La scène est aussi terrifiante que spectaculaire. Ce samedi soir, un homme est rapidement monté, depuis le trottoir, au cinquième étage d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris, pour porter secours à un enfant de 4 ans, suspendu dans le vide. Escaladant à mains nues l'immeuble, l'individu a réussi à sauver l'enfant d'une mort certaine, devant des témoins ébahis par son agilité et son courage.





Des témoins de la scène et, plus largement, les réseaux sociaux, qui se sont emparés de cette histoire, qualifient l'homme de héros, de "Superman". De son côté, Ian Brossat, adjoint (PCF) à la Maire de Paris, en charge du Logement, de l'Habitat durable et de l'Hébergement d'urgence, a tenu à saluer son geste. Il souhaite d'ailleurs lui remettre la médaille de la Ville.