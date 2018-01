Dieudonné écrit à Salah Abdeslam en vue d'écrire un livre sur les attentats

Selon les informations du quotidien, qui a pu consulter la missive, Dieudonné s'y montre courtois, vouvoyant le détenu, qu'il cherche à contacter dans le cadre d'un livre d'entretiens intitulé Comment arrêter les attentats en France ? :





"Nous ne voulons pas parler des actes qui vous sont reprochés. Ce qui nous intéresse est de comprendre votre état d’esprit et les raisons qui vous ont poussé à agir. La violence est un mode d’expression qui surgit quand tous les autres ont échoué : l’attentat a pour but d’envoyer un message fort qu’on ne peut transmettre autrement. C’est en tout cas comme ça que nous le comprenons. En discutant avec vous, nous espérons mieux comprendre la profonde révolte qui vous habite et à laquelle la société reste sourde."