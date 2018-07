Disparition, aveux, rétractation... : la chronologie de l'affaire Daval

Le 5 novembre, un hommage silencieux et solennel est organisé à Gray et réunit entre 8.000 et 10.000 personnes, dont les membres de la famille d'Alexia Daval. "La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement", confie après la marche son mari, très ému.





À ses côtés, Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia, remercie également, la voix serrée par l'émotion, les personnes venues au rassemblement. "Les témoignages que nous recevons nous apportent une aide et un réconfort précieux", lâche-t-il.