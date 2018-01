Disparition d’une policière dans la Seine : "Il y avait des risques évidents, personne ne pouvait l'ignorer"

Une femme portée disparue, des fonctionnaires sous le choc et des questions qui restent en suspens. Quatre jours après la disparition d’une femme gardien de la paix au cours d’un exercice organisé sur la Seine par la Brigade fluviale de la préfecture de police de Paris, la victime est toujours introuvable. "Les recherches ne cesseront que lorsque le corps de la plongeuse sera retrouvé, commente ce lundi une source proche du dossier à LCI. Depuis ce matin, trois sonars se relaient, des drones sont aussi utilisés, plusieurs plongeurs sont en place et deux embarcations sont à l’eau".





Dimanche, le parquet de Paris précisait avoir ouvert dès le 5 janvier une enquête pour "recherche des causes de la disparition". Celle-ci a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices". "Nous avons demandé samedi l'ouverture d'une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles avait été réalisé cet exercice. Nous voulons savoir qui a décidé de le maintenir alors qu’il n’y avait aucune urgence et qu’il y avait des risques évidents. Personne ne pouvait l'ignorer. La météo n’était pas bonne, le courant était fort et la crue de la Seine avait commencé. L’exercice aurait pu être différé", insiste le secrétaire départemental adjoint du syndicat Unsa-Police, Nicolas Pucheu.