Disparue depuis 2012, Lucie Roux a-t-elle croisé la route de Nordahl Lelandais ?

C'est à la suite de la médiatisation de l'affaire Maëlys "qu'on a pu apprendre que fin 2012, Nordahl Lelandais était hospitalisé dans cette même unité située à Bassens", précise l'avocat. Il attend à présent que les enquêteurs "regardent précisément les emplois du temps de M. Lelandais, ses dates d'hospitalisation dans cet hôpital, et peut-être cherchent dans son ordinateur s'il y a des liens avec Lucie Roux."





Me Saint-André confie que la mère de Lucie Roux a des "sentiments partagés" devant ces nouveaux éléments. "C'est difficile pour la famille. La mère, Olga Roux, est évidemment heureuse que le dossier ne soit pas enterré et puisse faire l'objet de nouvelles recherches. Et en même temps très inquiète de savoir que Nordahl Lelandais a peut-être croisé la route de Lucie Roux dans ce centre hospitalier. Pour une mère, même si on n'a pas d'information depuis six ans, on reste toujours persuadé qu'on peut recevoir une bonne nouvelle."