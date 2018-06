Dix personnes soupçonnées de projeter des attentats contre des musulmans arrêtées

Un groupe de dix personnes constitué de plombiers, d'aides téléconseillers, d'anciens militaires et des pères de famille sans histoire ont été arrêtés ce dimanche. Membre d'un obscur groupuscule d'extrême droite, leur intention était de se venger de tous les attentats commis ces dernières années dans l'Hexagone. Ils voulaient s'attaquer à des imams radicaux, des femmes voilées et des détenus islamistes mis en liberté.



