DOCUMENT TF1/LCI - Meurtre d'Angélique Six : "On va se battre", assure Anaïs, sa grande sœur

La voix posée, Anaïs Six ne s'en fait pas moins d'illusions sur ce qui la fait tenir dans ces moments difficiles : "la haine", mais aussi "le soutien" des "voisins qui ont pris beaucoup d'initiatives, qui ont été là" pour elle et sa famille. "Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait". Elle parle du "long combat" qui les attend, elle et sa famille : "C'est pas fini. On doit se battre pour elle, je dois me battre pour elle, pour nous deux." Se battre, pour qu'au cours du prochain procès, David R., qu'elle ne nomme jamais "prenne le maximum, pour ne plus le laisser sortir. Ce n'est pas possible que les gens prennent [des vies] comme ça, dans la rue."





Elle n'hésite pas à parler du principal suspect, mis en examen pour meurtre, viol et séquestration sur mineur de moins de 15 ans, qu'elle connaissait, sans plus : "C'était un voisin comme ça. On le voyait tous les jours : on lui disait bonjour, au revoir, on avait l'habitude de le croiser. [...] On ne savait pas qu'il avait des antécédents comme ça, personne n'était au courant." Et de regretter que sa première condamnation pour des faits similaires lui ait permis de sortir de prison : "On veut qu'il aille en prison toute sa vie. C'est arrivé une fois, il n'a presque rien pris, c'est pas normal".