Doubs : trois personnes torturent un jeune qu'ils accusent de pédophilie

Vendredi soir, ces trois individus ont tendu un guet-apens à leur victime. Ils l'ont convié à un barbecue dans un quartier sensible de Grand-Charmont, près de Montbéliard dans le Doubs. Ils l’ont ensuite conduit dans un bois à proximité puis l’ont dénudé, scarifié avec un couteau de cuisine et roué de coups avec des bâtons et un câble, notamment au niveau des parties génitales.





La victime a également été aspergée avec de la vodka, puis brûlée avec un briquet et des cigarettes, avant d'être abandonnée, attachée à un arbre. Le jeune homme est malgré tout parvenu à se libérer et à s'enfuir. Sérieusement blessé, il a reçu 21 jours d'interruption temporaire de travail, a indiqué Carine Greff. Parallèlement à l'information judiciaire ouverte pour "séquestration, actes de torture et de barbarie", le parquet a ordonné une enquête concernant d'éventuels attouchements sexuels envers la fillette de 6 ans.