Deux retraités tués dans la Drôme : "Une vraie sauvagerie", selon le procureur

Le parquet ne privilégie pour l'heure aucune piste en particulier. "La dame a visiblement été tuée violemment", mortellement blessée par une arme "contondante" au visage, a indiqué Alex Perrin, confirmant une information de plusieurs médias régionaux. L'homme a également été "mortellement blessé" et présente des "traces de coups par arme blanche", a-t-il souligné, précisant qu'il était impossible de préciser la nature de cette arme pour l'instant.





Le parquet a ouvert une enquête pour meurtres et confié les investigations aux gendarmes de la Section de recherches de Grenoble et du Groupement de gendarmerie de la Drôme. "Toutes les hypothèses sont examinées", a assuré Alex Perrin, ajoutant que des autopsies seraient réalisées et que la police scientifique était à l'oeuvre à Saint-Marcel-lès-Sauzet.