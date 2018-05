Un élève d'auto-école se fait contrôler avec 1,9 gramme d'alcool par litre de sang

Originaire de Chabrillan, cet apprenti-conducteur est sans profession et prenait des cours de conduite depuis 16 ans. Pour autant, il n'a jamais passé l'examen, et ne pourra plus le faire avant longtemps. Son livret de conduite lui a en effet été confisqué, et il sera convoqué au tribunal en mars 2019, indique France Bleu.