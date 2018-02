Affaire Alexia Daval : Edwige Roux-Morizot, une procureure en colère

Le message est tombé en fin d'après-midi. Edwige Roux-Morizot, procureure de Besançon allait tenir une conférence de presse, après des jours d'agitation consécutifs à l'arrestation puis aux aveux du mari d'Alexia Daval. Depuis qu'elle s'est adressée à la presse pour faire un point sur l'enquête après les aveux de Jonathann Daval, les petites phrases et les interventions médiatiques des avocats, la réaction de la secrétaire d'Etat chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et les commentaires qui ont suivi, elle voulait faire le point et "porter la voix de la raison".





C'est donc une procureure calme mais visiblement éprouvée par les fuites dans la presse, qui s'est adressé jeudi 1er février aux journalistes, rappellant à tous les commentateurs que le "secret de l'instruction et la présomption d'innoncence sont des valeurs qui ne se marchandent pas". La prise de parole a duré trois minutes, juste le temps nécessaire pour demander que "la folie médiatique s'arrête".