Elisabeth Revol raconte comment son périple himalayen s'est transformé en calvaire

Ces alpinistes chevronnés ont attaqué la montagne dite "tueuse" sans appréhension, malgré les risques "que l'on accepte", dit-elle à nos confrères de l'AFP. Partie de France le 15 décembre, Elisabeth Revol s'était engagée le 20 janvier, encordée avec "Tomek", dans l'ascension de la montagne. Quelques jours plus tard, à plus de 7.000 m d'altitude, le sommet n'est plus très loin. "On était bien à ce moment-là", confie-t-elle. Malgré un cheminement compliqué et un peu de retard, à 18h, ils touchent au but. C'est là, que commence le début du calvaire, d'après elle. "Là Tomek me dit 'je ne vois plus rien'. Il n'avait pas utilisé de masque car il y avait un petit voile pendant la journée et à la tombée de la nuit, il a eu une ophtalmie (inflammation de l’œil, NDLR). On n'a pas pris une seconde au sommet. C'était la fuite vers le bas", détaille-t-elle.





De là, ils entament une descente "très longue". Lui est accroché à l'une de ses épaules mais peine de plus en plus à respirer. "Il a enlevé la protection qu'il avait devant la bouche et a commencé à geler. Son nez devenait blanc et puis après les mains, les pieds", dit-elle. C'est là qu'elle envoie un message de détresse. Ils trouvent ensuite un "abri" en bas d'une cuvette, pour se mettre à l'abri du vent, mais l'alpiniste polonais ne peut aller plus loin. Au lever du jour, l'homme est dans une situation extrêmement critique : "Il avait du sang qui coulait en permanence de sa bouche". Des signes d’œdèmes, d'après les médecins consultés a posteriori, stade ultime du mal aigu des montagnes, fatal si le blessé n'est pas soigné dans les plus bref délais, indique l'AFP.





Elisabeth Revol alerte alors un peu tout le monde "parce que Tomek ne pouvait pas redescendre tout seul" et les secours s'organisent.