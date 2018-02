EN DIRECT - Affaire Alexia Daval : "Je ne partage pas la colère de la procureure", nous confie l'avocat des parents

REACTION





Invités dans C A VOUS sur France 5, les avocats de Jonathann Daval confirment que la relation du couple était celle d'un "dominant/dominé". "Jonathann Daval est quelqu'un de très introverti", dit Me Spatafora. "Rien ne peut justifier le fait qu'il ait donné la mort à Alexia. Nous faisons une disctinctrion entre expliquer et comprendre", explique Me Schwerdorffer.





En réaction aux propos de Marlène Schiappa, les avocats de J. Daval réagissent : "Je pense que M. Schiappa s'excite toute seule. Je n'ai jamais dit que parce qu'elle avait eu tel comportement, elle était coupable (...) jamais dans nos propos, nous n'avons voulu justifier le comportement de Jonathann Daval (...) Je comprends que les mots étaient inappropriés"