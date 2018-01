EN DIRECT - Mort d'Alexia Daval : "On sent un véritable soulagement", estime l'avocate du mari après ses aveux

CHANGEMENT DE TON

L'avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer, vient de s'exprimer devant les journalistes et semble opérer un changement de ton. "On nous a apporté des éléments qui méritent d'être vérifiés et (...), effectivement, posent question", explique l'avocat qui évoque notamment "le véhicule professionnel de Jonathann qui a bougé" la veille de la disparition. Il "n'a pas d'explications sur le déplacement de son véhicule", commente-t-il.

Un voisin a affirmé avoir entendu une voiture sortir du domicile du couple, la nuit précédant la disparition de la jeune femme, ce qu'un dispositif de traçage placé sur le véhicule professionnel de Jonathann Daval attesterait. Il y a "des éléments effectivement gênants concernant la version de M. Jonathann Daval", a reconnu son avocat.

Son client, qui "maintient" ne pas être impliqué dans le meurtre d'Alexia, va être interrogé par les enquêteurs ce mardi matin sur un dernier élément : des morceaux de draps qui, selon les informations du Point, auraient été découverts sur la scène de crime et appartiendraient au couple. "Le problème de draps est une réalité", concède Me Schwerdorffer qui a un peu plus tôt lâché cette phrase lourde de sens : "Jonathann n'est pas souçonné par hasard".