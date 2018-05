EN DIRECT - Attaque au couteau à Paris : les parents de l'assaillant remis en liberté, la garde à vue de son ami prolongée

REACTION





Le dirigeant Tchétchène, Ramzan Kadyrov s'est exprimé après l'attaque survenue hier soir et dont l'auteur est né dans le pays. Pour lui, "toute la responsabilité pour le fait qu'Hassan Azimov a décidé d'emprunter la voie de la criminalité revient entièrement aux autorités françaises", a déclaré M. Kadyrov sur la messagerie Telegram, indique l'AFP.





"Il n'a fait que naître en Tchétchénie, mais il a grandi et a formé sa personnalité, ses opinons et ses convictions au sein de la société française", a poursuivi M. Kadyrov. "Je suis sûr que s'il avait passé son enfance et son adolescence en Tchétchénie, le sort d'Hassan aurait été différent", a-t-il ajouté.