EN DIRECT - Chassé-croisé : 366 km de bouchons à la mi-journée, la gare Montparnasse toujours perturbée

En plein week-end de grand départs, et de surcroît, en pleine canicule, cet incendie tombe au plus mal pour la SNCF. Un important feu sur un poste électrique situé au sud de Paris a provoqué l'interruption totale du trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse vendredi et les conséquences sont encore importantes ce samedi. L'entreprise ne peut assurer la circulation que de 2 trains sur 3 au départ et à l'arrivée de la gare qui dessert habituellement l'Ouest et le Sud Ouest du pays. Et la situation pourrait encore durer plusieurs jours. RTE (Réseau de transport d'électricité) a en effet annoncé ce samedi que l'alimentation électrique de la gare "à pleine puissance" n'aura lieu que le jeudi 2 août prochain.





L'incendie s'est déclenché en fin de matinée, à Issy-les-Moulineaux aux portes de Paris. Il n'a pas fait de blessés mais ses conséquences ont été considérables pour des milliers de voyageurs : toutes les circulations au départ et à l'arrivée de la gare Paris Montparnasse ont été interrompues. Les TGV mais aussi les Transiliens étaient concernés sauf le RER C dans sa partie Ouest.





La SNCF a mis en place un plan d'alimentation électrique alternative de la gare, permettant de faire circuler une partie des trains. Si le départ des TGV vers la Bretagne et les Pays de la Loire reste à Montparnasse, ceux en provenance ou à destination du Sud-Ouest sont redirigés vers la gare de Paris-Austerlitz. L es TGV à destination de Tours et Poitiers sont supprimés, les voyageurs sont invités à utiliser les trains Intercités depuis Austerlitz. Samedi, RTE a annoncé qu'"une solution technique provisoire pour alimenter la gare à pleine puissance" ne pourra pas être mise en place avant le 2 août.