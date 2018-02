EN DIRECT - Crash d'hélicoptères dans le Var : l'armée donne les identités des 5 victimes

CONFERENCE DE PRESSE





Florence Parly prend la parole. Elle rappelle les faits du drame qui s'est déroulé ce matin. Elle confirme qu'une enquête est ouverte. "Cette catastrophe est un drame. J'ai tenu à me rendre dès aujourd'hui auprès des camarades des disparus pour leur exprimer ma compassion, pour être à leurs côtés et partager la très vive émotion qui les secoue. J'ai une pensée particulière pour les proches et les familles des disparus", dit-elle. "Je tiens à leur exprimer ma solidarité. Les familles et les proches savent qu'elles peuvent compter sur mon engagement dans la durée et les accompagner dans cette terrible épreuve", indique la ministre.