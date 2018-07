EN DIRECT - Evasion de Redoine Faïd : il aurait demandé à son frère d'avancer au matin sa visite au parloir

TÉMOIGNAGE

Interrogée par nos confrères de France 3, Elisabeth Fouquet, la mère d'Aurélie Fouquet, jeune policière tuée en 2010 dans une fusillade à laquelle participait Redoine Faïd, est revenue sur l'évasion de ce dernier : "Sur l'instant - quand elle a appris qu'il s'était échappé -, j'étais tétanisée, incapable de bouger."





Et d'ajouter : "Là on se dit ‘on réouvre à nouveau et ça s’est difficile et douloureux. C’est comme une histoire sans fin. J’espère qu’il n’y aura pas de victimes au cours de sa cavale".