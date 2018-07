EN DIRECT - Evasion de Redoine Faïd : la garde à vue de son frère prolongée

MOBILISATION GÉNÉRALE





La police judiciaire a été saisie de l’évasion. "Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif. Toutes les unités territoriales de la police et de la gendarmerie ont notamment été immédiatement alertées des faits et des dispositifs coordonnées de contrôle et d’interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices", indique le ministère de l'Intérieur à LCI.