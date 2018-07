EN DIRECT - Gérard Collomb optimiste à propos de Redoine Faïd : "On l'a rattrapé une fois, on va le rattraper une autre fois"

CONFÉRENCE DE PRESSE

Sur une éventuelle arrestation de Redoine Faïd, Philippe Veroni a assuré que "la traque peut être longue". Et d'ajouter : "Nous attendons une certaine forme de résistance - lors de son interpellation - et en fonction du lieu et du moment, nous allons mettre en place des moyens en personnels et matériels conséquents. A part l’effet de surprise, ça ne sera pas aisé de l’interpeller".