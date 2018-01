EN DIRECT - Gers : un accident entre une voiture et un bus scolaire fait 29 blessés, dont 7 graves

BILAN





Le bilan provisoire à 16h50 a été réévalué par la préfecture du Gers à 27 blessés dont 5 graves.





Selon les premiers éléments, le bus scolaire - qui transportait 45 élèves du collège Jean Rostand d'Eauze et 5 adultes (la conductrice, la principale et trois professeurs) - s'est couché sur le flanc lorsqu'une voiture lui aurait refusé la priorité sur la RN524 entre Eauze et Manciet.