EN DIRECT - INFO TF1/LCI - Violences à Nantes : le policier auteur du tir mortel placé en garde à vue

POINT D'ETAPE





Le Premier ministre était à Nantes ce jeudi matin. Il a exigé "la plus grande transparence" sur les circonstances de la mort du jeune homme, et "condamne fermement" les violences. D'après lui, 11 interpellations ont eu lieu la nuit dernière et 11 gardes à vues sont en cours.





La maire (PS) de Nantes Johanna Rolland a elle aussi appelé à "la plus totale des transparences" pour permettre "à la vérité de pouvoir s'exprimer".





Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a lui assuré depuis Marseille que le gouvernement ferait "tout pour apaiser la situation dans la ville et le quartier.





Après un début de soirée relativement calme mercredi, des véhicules ont à nouveau été incendiés dans les quartiers dits "sensibles" du Breil, de Bellevue, des Dervallières et de Malakoff. Jusqu'à 05H00 du matin, les forces de l'ordre ont fait face "à quelques petits groupes".





Sept bâtiments publics ont été incendiés, dont une bibliothèque, une maison de quartier, une mairie annexe ou une crèche, et une dizaine de commerces. Une pharmacie a notamment été détruite aux Dervallières et plus d'une quarantaine de véhicules ont brûlé.





Une voiture a aussi été dégradée par un cocktail Molotov dans la cour du commissariat de Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes. Enfin un CRS a été blessé à la main et un impact a été relevé sur le casque d'un policier départemental, qui pourrait être dû à un tir de 22 Long Rifle