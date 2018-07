EN DIRECT - Jeune homme tué à Nantes : sa famille, qui va se constituer partie civile, réclame "la vérité objective"

LE BILAN DE LA NUIT





Sept véhicules ont été incendiés à Orvault, Rezé et dans les quartiers nantais du Breil et de Bellevue, vers 1h du matin samedi. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de cocktails Molotov au Breil et à Bellevue et ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Un début d'incendie a touché un bâtiment du bailleur social Nantes Habitat dans le quartier du Breil. La situation est revenue progressivement au calme et vers 4h, heure à laquelle aucune interpellation n'avait eu lieu, selon la police.